Не факт, что даже в таком случае Путин "удовлетворит свой аппетит"

Российский президент рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам заявила на брифинге после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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Есть опасения полагать, что Путин стремится воссоздать Советский Союз как свое наследие. А после кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен, или он решит пойти дальше,

– сказала Нуланд.

Она отметила, что глава Кремля недооценивает США и Евросоюз, которые готовые противостоять его агрессии.

Война станет тяжелой и для России

"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и тяжелой для России", – объяснила замгоссекретаря.

Кстати, ранее министр обороны Украины Алексей Резников также говорил, что российская эскалация приведет к "кровавой бойне". Чиновник не верит, что Москва может победить: "Русские ребята тоже будут возвращаться в гробах".

Обратите внимание! В ходе разговора 7 декабря Байден заверил Путина, что в случае наступления на Украину США будут реагировать резко. Политик подчеркнул, что в этот раз Вашингтон сделает то, чего не сделал в 2014 году.



В то же время в Белом доме до сих пор не знаю, принял ли российский президент окончательное решение по поводу эскалации конфликта.

Что известно о возможности нападения России на Украину

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