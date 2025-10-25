Зеленский сказал, когда в Украине могут появиться шведские истребители Gripen

Украина договорилась со Швецией о поставках истребителей Gripen. Ожидается, что ВСУ получат 150 таких самолетов.

Президент Украины сообщил, что первые самолеты могут появиться в 2026 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о поставках Gripen в Украину?

Президент Зеленский 25 октября сообщил об исторической договоренности со Швецией о поставках боевых самолетов Gripen.

Лидер Украины подчеркнул, что самолет вынослив в сложных условиях, может использовать различные взлетно-посадочные полосы на многочисленных оперативных аэродромах и подходит к условиям сегодняшнего дня.

"Грипены" для Украины – это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было,

– объявил Зеленский.

Еще одним плюсом Зеленский назвал экономичность эксплуатации Gripen, а боевыми характеристиками не уступает F-16.

Сейчас Украина работает над полной реализацией соглашения со Швецией.

Что раньше говорили о "Грипене" для Украины?