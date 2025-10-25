Зеленский сказал, когда в Украине могут появиться шведские истребители Gripen
- Украина договорилась со Швецией о поставках 150 истребителей Gripen, первые из них могут прибыть в 2026 году.
- Президент Зеленский подчеркнул выносливость, экономичность и соответствие условиям настоящего самолетов Gripen.
Украина договорилась со Швецией о поставках истребителей Gripen. Ожидается, что ВСУ получат 150 таких самолетов.
Президент Украины сообщил, что первые самолеты могут появиться в 2026 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что известно о поставках Gripen в Украину?
Президент Зеленский 25 октября сообщил об исторической договоренности со Швецией о поставках боевых самолетов Gripen.
Лидер Украины подчеркнул, что самолет вынослив в сложных условиях, может использовать различные взлетно-посадочные полосы на многочисленных оперативных аэродромах и подходит к условиям сегодняшнего дня.
"Грипены" для Украины – это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было,
– объявил Зеленский.
Еще одним плюсом Зеленский назвал экономичность эксплуатации Gripen, а боевыми характеристиками не уступает F-16.
Сейчас Украина работает над полной реализацией соглашения со Швецией.
Что раньше говорили о "Грипене" для Украины?
Премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что поставки истребителей Gripen Украине могут начаться через 3 года.
Поставка до 150 самолетов может длиться 10 – 15 лет, но политическое решение по их приобретению уже принято.
Бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что эти самолеты были предусмотрены еще до полномасштабного вторжения. Истребители подходят для ведения боевых действий с Россией и могут взлететь с 500-метровой полосы.