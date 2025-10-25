Зеленський сказав, коли в Україні можуть з'явитися шведські винищувачі Gripen

Україна домовилась зі Швецією щодо постачання винищувачів Gripen. Очікується, що ЗСУ отримають 150 таких літаків.

Президент України повідомив, що перші літаки можуть з'явитись у 2026 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про постачання Gripen в Україну?

Президент Зеленський 25 жовтня повідомив про історичну домовленість зі Швецією щодо постачання бойових літаків Gripen.

Лідер України підкреслив, що літак витривалий у складних умовах, може використовувати різні злітно-посадкові смуги на численних оперативних аеродромах і підходить до умов сьогодення.

"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було,

– оголосив Зеленський.

Ще одним плюсом Зеленський назвав економічність експлуатації Gripen, а бойовими характеристиками не поступається F‑16.

Наразі Україна працює над повною реалізацією угоди зі Швецією.

Що раніше казали про "Гріпени" для України?