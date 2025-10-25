Зеленський сказав, коли в Україні можуть з'явитися шведські винищувачі Gripen
- Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, перші з них можуть прибути у 2026 році.
- Президент Зеленський підкреслив витривалість, економічність та відповідність умовам сьогодення літаків Gripen.
Україна домовилась зі Швецією щодо постачання винищувачів Gripen. Очікується, що ЗСУ отримають 150 таких літаків.
Президент України повідомив, що перші літаки можуть з'явитись у 2026 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Зеленський озвучив Мерцу "конкретні прохання" щодо збройної підтримки України, – Politico
Що відомо про постачання Gripen в Україну?
Президент Зеленський 25 жовтня повідомив про історичну домовленість зі Швецією щодо постачання бойових літаків Gripen.
Лідер України підкреслив, що літак витривалий у складних умовах, може використовувати різні злітно-посадкові смуги на численних оперативних аеродромах і підходить до умов сьогодення.
"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було,
– оголосив Зеленський.
Ще одним плюсом Зеленський назвав економічність експлуатації Gripen, а бойовими характеристиками не поступається F‑16.
Наразі Україна працює над повною реалізацією угоди зі Швецією.
Що раніше казали про "Гріпени" для України?
Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що постачання винищувачів Gripen Україні може розпочатися через 3 роки.
Поставка до 150 літаків може тривати 10 – 15 років, але політичне рішення щодо їх придбання вже ухвалене.
Колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу зазначив, що ці літаки були передбачені ще до повномасштабного вторгення. Винищувачі підходять для ведення бойових дій з Росією та можуть злетіти з 500‑метрової смуги.