Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів в ефірі 24 Каналу, що візія Повітряних сил ще до початку повномасштабної війни передбачала отримання цих літаків. Вони мали бути основним видом авіації.
Чим Україні допоможе Gripen?
Це літак, який фактично створений для війни з Росією. З неповним навантаженням він може злетіти з 500-метрової відстані. А якщо його повністю завантажити, то потрібно лише 800 метрів прямої дороги.
Україна точно отримає Gripen, але термін, коли вони надійдуть, – це вже інше питання,
– додав Анатолій Храпчинський.
Також варто звернути увагу на те, що замінити двигун у цьому літаку можна за одну годину. Технічне обслуговування не передбачає окремих, додаткових інструментів. Умовно кажучи, 4 техніки можуть досить швидко обслужити літак.
"Якщо ми кажемо про те, що Gripen приземлився, його дозаправляють без вимикання двигуна, споряджують зброєю і він йде у бій – на все це потрібно лише 10 хвилин", – підкреслив колишній офіцер Повітряних Сил.
Тобто мовиться про дуже невибагливий літак, який може виконувати складні завдання. Він більш спритний, якщо порівнювати з F-16, який виконує маневрові завдання. Загалом всі види озброєння, які ми експлуатуємо, може переносити Gripen.
Що відомо про отримання Gripen?
- Наприкінці вересня 2025 року у Швеції підтвердили, що обговорюють з Україною передачу літаків. Наразі чітких домовленостей сторони не досягли, але переговори тривають. Ціна винищувача коливається від 30 до 60 мільйонів доларів.
- В українському міноборони анонсували отримання нових літаків. У списку, окрім F-16 та Mirage-2000, також були шведські Gripen, яких Україна ще немає на озброєнні. У відомстві відмовилися назвати терміни й кількість бортів, які нам можуть надати.
- Gripen потрібно менше пального, тому він економніший, ніж F-16, але водночас має менше бойове навантаження. Перевагою є невибагливість до смуг, адже літак може базуватися навіть на автомобільних шляхах, а година його польоту обходить дешевше, порівняно з іншими винищувачами.