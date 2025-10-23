Помогут 2 элемента: эксперт сказал, как эффективно бороться с усовершенствованными КАБами

Россия усовершенствовала использование своих авиационных бомб с УМПК, которые могут лететь на расстояние до 200 километров. Бороться с КАБами очень сложно. Украина может делать это двумя способами.

В частности, можно отгонять российскую авиацию на дальность более 200 километров или наносить удары по вражеским аэродромам. Это в эфире 24 Канала отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Какие методы противодействия имеет Украина?

Тарас Жовтенко отметил, что Россия достаточно давно делает основной акцент на использовании управляемых авиабомб, с которыми трудно бороться. Если у Украины появляется какое-то контрсредство, то оккупанты вынуждены адаптировать то, что у них есть, в частности, увеличивать дальность. Наше государство тоже активно улучшает свои возможности.

Главный момент, как можно противодействовать этому – это иметь возможность отогнать российскую авиацию на дальность более 200 километров, чтобы снизить эффективность использования этих КАБов. Все равно россияне будут их использовать. Но они не смогут достичь своих целей.

Надо делать так, чтобы российская авиация не имела возможностей безопасно осуществлять сбросы управляемых авиабомб из тех точек, где использование этих КАБов будет эффективным. Прежде всего говорится о количественном и качественном увеличении авиапарка Военно-Воздушных Сил,

– подчеркнул эксперт.

В частности, стоит начинать активно использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, которые Украина получила от Швеции. Нужно определенное время, чтобы научиться ими пользоваться. Однако именно эта авиация позволит нам иметь возможность видеть дальше, поражать российские цели на большем расстоянии.

На тех Saab, которые нам передала Швеция, радар бьет в среднем на 400 – 450 километров. Этого достаточно, чтобы по крайней мере пробовать создавать максимально некомфортные условия для российских бомбардировщиков, не давать им возможности использовать их так, как к этому привыкли российские пилоты, российское командование,

– объяснил Жовтенко.

Для того, чтобы эффективно использовать эти самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, нужны подготовленные наземные команды, команды операторов, дополнительное обучение специалистов. Также надо интегрировать их с беспилотными системами.

Кроме того, нужно совершенствовать наши возможности бить по тем российским аэродромам, которые враг использует для того, чтобы снаряжать свои бомбардировщики. С них они взлетают, чтобы делать сбросы КАБов на украинские цели. Эти аэродромы тоже должны быть в зоне поражения наших ударных систем. Если это не решит проблему полностью, то россияне все равно не смогут максимально использовать свои усовершенствования.

Что известно об усовершенствованных КАБах?