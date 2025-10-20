Эти КАБы с новыми модулями управления уже могут летать на расстояние до 200 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого на форуме "Энергия, что держит Украину".

Что известно об атаках бомб с УМПК?

Россия в течение сентября – октября разрабатывала и сейчас уже вышла на последовательное боевое опытное применение бомб с УМПК.

Украинской ПВО сложнее противостоять этому вооружению. К тому же россияне уже вышли на его серийное производство.

Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас мы видим по другим городам это,

– отметил Скибицкий.

Он добавил, что эти КАБы называют "Гром-1" или "Гром-2". Оба типа имеют боевой радиус применения 150 – 200 километров. Так, по данным ГУР, эти российские бомбы на последних испытаниях достигли дальности 193 километра.

Последние атаки усовершенствованных КАБов