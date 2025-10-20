Ці КАБи з новими модулями управління уже можуть літати на відстань до 200 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького на форумі "Енергія, що тримає Україну".
Дивіться також Путін намагається створити "санітарну зону" на Сумщині та Чернігівщині, – ГУР
Що відомо про атаки бомб з УМПК?
Росія протягом вересня – жовтня розробляла і наразі уже вийшла на послідовне бойове дослідне застосування бомб з УМПК.
Українській ППО складніше протистояти цьому озброєнню. До того ж росіяни уже вийшли на його серійне виробництво.
Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах це,
– зауважив Скібіцький.
Він додав, що ці КАБи називають "Грім-1" або "Грім-2". Обидва типи мають бойовий радіус застосування 150 – 200 кілометрів. Так, за даними ГУР, ці російські бомби на останніх випробуваннях досягли дальності 193 кілометри.
Останні атаки удосконалених КАБів
КАБ міг атакувати Дніпро у ніч на 10 жовтня. Окрім того, на місто тоді летіли ударні БпЛА. Згодом фіксувалися перебої зі світлом. 16 жовтня вперше КАБ вдарив і по Миколаєву.
Вперше атакували реактивним КАБом й Лозову на Харківщині 18 жовтня. На жаль, там були постраждалі.
А 20 жовтня Повітряні сили вперше повідомили про пуски КАБів з Харківщини на Полтавщину.