Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Saab 340 передает информацию на землю, а также может сбивать российские воздушные цели. Украина, возможно, сможет приобрести еще несколько самолетов у Польши.

Смотрите также Россияне усилили подводные лодки: теперь несут больше "Калибров" – Плетенчук

На что способен шведский самолет Saab 340

Полковник запаса ВСУ отметил, что теоретически и технически шведский самолет Saab 340 мог летать в воздушном пространстве Львовщины. Его место дислокации остается неизвестным (это может быть Польша, Румыния или даже Украина), но он действительно может преодолевать тысячи километров. В нашей стране уже ранее провели соответствующие мероприятия для подготовки состава пилотов и инженеров.

Стоит дождаться подтверждения Генштаба. Тогда сможем утверждать, что этот самолет встал на боевое дежурство в Украине. Однако очевидно, что таких самолетов у нас будет два,

– подчеркнул он.

По словам Свитана, Saab 340 – летающий радар или даже командный пункт. Он имеет хорошую авионику (электронные системы), действует в радиусе 400 километров и может наводить ракеты на расстояние 300 километров. Saab 340 имеет возможность передавать данные на землю и другие самолеты с помощью системы Link 16.

Интересно, что самолет видит российские зенитно-ракетные комплексы и локаторы радиотехнических войск противника. Также он может перехватывать российские крылатые ракеты и беспилотники.

Это многофункциональный самолет. Действительно благодарим шведов. Также есть надежда, что сможем перекупить еще два самолета в Польше,

– сказал он.

Полковник запаса ВСУ добавил, что эти самолеты выполняют боевые задачи наступательного характера в составе триады – вместе с F-16 и Patriot.

Кстати, самолеты Saab 340 – первые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения в Украине с 1991 года. Они существенно увеличивают возможности Воздушных сил.