Об этом в телеэфире рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает 24 Канал.

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Россия усилила свои подводные силы

Российские подводные лодки в Черном море теперь способны нести шесть ракет типа "Калибр", вместо четырех, как раньше.

Сейчас находится одна носитель – подводная лодка. Как вы видите, статистика сейчас выглядит немножко по-другому. Раньше вы видели подводную лодку с четырьмя возможными "Калибрами", сейчас – это уже шесть возможных ракет,

– заявил он.

По словам представителя, таким образом россияне пытаются усилить боевые возможности своих носителей для нанесения ударов.

Основной тип лодок, которые оккупанты сейчас используют – это подводные лодки, потому что это более безопасно для них. Поэтому, вероятнее всего, они таким образом решили его боевые возможности повысить,

– добавил Плетенчук.

Он также отметил, что всего на Черноморском флоте России три подводные лодки проекта 636, еще одна – "Алроса" – не является носителем и выполняет скорее патрульную функцию.