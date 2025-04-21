Об этом в эфире Суспильного рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал. Сейчас в Черном море находится 1 ракетоноситель – подводная лодка, снаряженная, вероятно, 6 ракетами.

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Что известно о ночной атаке

К слову, ночью 21 апреля Россия запустила по Украине 96 дронов и 3 ракеты. В частности, Херсонскую область атаковали противокорабельной крылатой ракетой "Оникс", а Николаевскую область – 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П.

С того направления сюда летело все, что только могло. Сказать, что было тихо, я точно не могу. Увидели даже "старых" друзей, которых не видели давно,

– рассказал Плетенчук.

Кроме того, в Черном море находится вражеский ракетоноситель, который может иметь на борту до 6 ракет. Поэтому теперь его соответственно будут обозначать в статистике.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила "пасхальное перемирие" 2935 раз. "В целом по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны", – отметил президент.