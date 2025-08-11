Легендарное подразделение Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило много российских кораблей. Они продолжают давить на врага.

Сейчас бойцы отрабатывают относительно авиации российских оккупантов. Руководитель направления беспилотных и роботизированных систем ГУР "Борец", командир Group 13 ГУР МО "Тринадцатый" рассказал 24 Каналу, что они постоянно ищут новые идеи и возможности.

"Мы продолжаем свою активность для того, чтобы враг чувствовал с нашей стороны прессинг, продолжал быть закрыт в своих портах базирования. Мы дальше ищем новые идеи, новые возможности для применения. Сейчас мы отрабатываем по авиации то же, что когда-то сделали с флотом", – отметил он.

Напомним, командир Group 13 с позывным "Тринадцать" назвал "любимую" уничтоженную цель. Он рассказал, что важным является уничтожение всех целей, которые повлияют на боеспособность России. Однако он назвал одну особую, которая запомнилась ему больше всего.

Речь идет о ракетном катере "Ивановец". Известно, что он был уничтожен точным ударом ГУР в ночь на 1 февраля 2024 года. Это судно было на рейде озера Донузлав в северо-западном Крыму.