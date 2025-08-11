"Шукаємо нові ідеї": після флоту Group 13 нищить російську авіацію
- Підрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив багато російських кораблів і продовжує тиснути на ворога.
- Зараз вони зосереджують зусилля на російській авіації, постійно шукаючи нові ідеї та можливості для дій.
Легендарний підрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив багато російських кораблів. Вони продовжують тиснути на ворога.
Зараз бійці відпрацьовують щодо авіації російських окупантів. Керівник напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР "Борець", командир Group 13 ГУР МО "Тринадцятий" розповів 24 Каналу, що вони постійно шукають нові ідеї та можливості.
"Ми продовжуємо свою активність для того, щоб ворог відчував з нашого боку пресинг, продовжував бути закритий у своїх портах базування. Ми далі шукаємо нові ідеї, нові можливості для застосування. Зараз ми відпрацьовуємо щодо авіації те саме, що колись зробили з флотом", – зазначив він.
Нагадаємо, командир Group 13 з позивним "Тринадцять" назвав "улюблену" знищену ціль. Він розповів, що важливим є знищення усіх цілей, які вплинуть на боєздатність Росії. Однак він назвав одну особливу, яка запам'яталася йому найбільше.
Мовиться про ракетний катер "Івановєц". Відомо, що його було знищено точним ударом ГУР у ніч на 1 лютого 2024 року. Це судно було на рейді озера Донузлав у північно-західному Криму.