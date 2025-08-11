Зараз бійці відпрацьовують щодо авіації російських окупантів. Керівник напрямку безпілотних і роботизованих систем ГУР "Борець", командир Group 13 ГУР МО "Тринадцятий" розповів 24 Каналу, що вони постійно шукають нові ідеї та можливості.

Читайте також Операції, які провели вперше у світі: MAGURA ГУР встановила одразу 5 всеукраїнських рекордів

"Ми продовжуємо свою активність для того, щоб ворог відчував з нашого боку пресинг, продовжував бути закритий у своїх портах базування. Ми далі шукаємо нові ідеї, нові можливості для застосування. Зараз ми відпрацьовуємо щодо авіації те саме, що колись зробили з флотом", – зазначив він.

Нагадаємо, командир Group 13 з позивним "Тринадцять" назвав "улюблену" знищену ціль. Він розповів, що важливим є знищення усіх цілей, які вплинуть на боєздатність Росії. Однак він назвав одну особливу, яка запам'яталася йому найбільше.

Мовиться про ракетний катер "Івановєц". Відомо, що його було знищено точним ударом ГУР у ніч на 1 лютого 2024 року. Це судно було на рейді озера Донузлав у північно-західному Криму.