Грозы возвращаются в Украину: синоптики предупреждают Киев и другие города об опасности
- Синоптики предупредили о грозах в Киеве и других областях Украины, объявив І уровень опасности (желтый).
- Грозы могут нарушить движение транспорта и работу энергетических предприятий, стоит находиться в помещении.
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые вскоре начнутся и сохранятся в части областей Украины. В частности, кое-где даже пройдут первые весенние грозы.
Об этом сообщили в ГСЧС, Украинском гидрометеорологическом центре и в областных государственных администрациях.
В каких областях будет непогода?
ГСЧС, ссылаясь на Украинский гидрометцентр, сообщила, что по территории Киева и области в ближайший час и до конца дня 31 марта пройдут грозы, из-за чего объявили І уровень опасности, желтый.
Такое же ухудшение условий предусматривают для Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкаськох областей, поэтому советуем избегать пребывания под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах и нарушению работы энергетических предприятий,
– говорится в сообщении синоптиков.
Также не оставляйте транспортные средства под старыми деревьями или неустойчивыми конструкциями, и, по возможности, в случае грозы в вашем регионе оставайтесь в помещении и следите за обновлениями синоптиков по ситуации.
Непогода в Украине / Карта Укргидрометцентра
Как ухудшится погода в ближайшие дни?
Погода в ближайшие дни будет переменчивой из-за циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, кое-где будут ощутимы осадки. Хотя в большинстве областей будет тепло, однако местами в течение дня будет прохладнее.
В дальнейшем на этой неделе атмосферные процессы будут меняться, небо все чаще будут затягивать облака. В то же время ожидается увеличение количества осадков, в основном – дождя, местами они будут интенсивными.
Также, по данным ведущих мировых моделей, апрель начнется с похолодания, которое будет связано с арктическим вторжением из Скандинавии. Температурный фон начнет снижаться, будет неустойчивая погода.