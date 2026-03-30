На фоне поступления более прохладного воздуха температуры несколько снизятся. Об этом свидетельствует недельный прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на текущей неделе?

У понедельник, 30 марта, в большинстве областей прогнозируют дожди. В ночное время температура воздуха будет +6...+11 градусов, днем – +10...+15 градусов, в южных, центральных и восточных областях местами +16...+21 градусов.

У вторник, 31 марта, еще сохранится дождливая и облачная погода почти по всей Украине. В частности, а крайнем западе и в Карпатах осадки возможны в виде мокрого снега и дождя, также местами может возникать туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 градусов, днем синоптик прогнозирует +9...+15 градусов. В то же время на крайнем западе в течение суток столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов.

У среду, 1 апреля, в большинстве областей пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Существенных осадков не будет только в южной части. В то же время местами, согласно прогнозу синоптика, снова возможны туманы.

В ночные часы температура воздуха составит +5...+10 градусов, в дневное время ожидаются колебания в пределах +10...+16 градусов. В западных областях прохладнее – ночью будет 0...+5 градусов, в течение дня +5...+10 градусов.

У четверг, 2 апреля, во всех областях, за исключением центральных и восточных, будут дожди, местами они будут значительными. Согласно обнародованной информации, в Карпатах и на Прикарпатье возможен даже мокрый снег.

Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в диапазоне +2...+7 градусов, в течение дня синоптик прогнозирует +10...+17 градусов, в западных областях показатели будут несколько ниже – +7...+12 градусов.

У пятницу, 3 апреля, в южных областях ночью будет сильный дождь, днем осадки распространятся на центральную и восточную части. В западных регионах специалист прогнозирует незначительный дождь, местами будет туман.

В Одесской области и в Крыму возможны порывы, скоростью до 20 метров в секунду. Температура ночью составит +6...+11 градусов, в западных областях будет 0...+5 градусов, в целом днем – +8...+13 градусов.

Что прогнозируют на выходные?

У субботу, 4 апреля, в большинстве областей Украины выпадет дождь, возможен туман. Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов, днем ожидается +8...+15 градусов, в восточных областях пригреет до +16 градусов.

У воскресенье, 5 апреля, в восточных областях возможны незначительные дожди, местами будет туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в западных областях снижение до -2...+3 градусов, в целом днем +10...+15 градусов.

