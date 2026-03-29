Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Апрель принесет похолодание в Украину: надвигается арктическое вторжение из Скандинавии
Какой будет погода до конца марта?
В течение 29 марта в большинстве западных Винницкой, Одесской пройдут незначительные дожди. Такие же осадки ожидаются в дневные часы в восточных и юго-восточных областях. Но ночью в Карпатах выпадет умеренный дождь.
В остальных областях существенных осадков не будет. Также местами пройдут дожди 20-31 марта, в Карпатах местами он будет сопровождаться мокрым снегом. Температурные показатели тоже претерпят незначительные изменения.
В ночные часы специалисты предусматривают от 4 до 10 градусов тепла, в течение дневного времени столбики термометров будут колебаться от 11 до 19 градусов тепла. Уже на следующей неделе местами возможны ощутимые снижения.
31 марта в западных областях в течение суток 2 – 7 градусов тепла,
– говорится в сообщении.
Что прогнозировали синоптики ранее?
К слову, по данным Укргидрометцентра, в этом году погода в апреле предполагается в пределах нормы. Больше всего осадков синоптики прогнозируют на территории Карпат, однако это также в пределах климатической нормы.
До середины следующей недели погода в Украине будет неустойчивой. В части областей выпадут дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. В то же время возможно снижение температурных показателей.
Наталья Птуха сообщала, что уже 30 или 31 марта ожидается снижение температурных показателей на несколько градусов и увеличение атмосферных фронтов. Вместе с этим усилится облачность и будет больше осадков.