Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода до кінця березня?
Впродовж 29 березня у більшості західних Вінницькій, Одеській пройдуть незначні дощі. Такі ж опади очікуються у денні години в східних та південно-східних областях. Але вночі у Карпатах випаде помірний дощ.
У решті областей істотних опадів не буде. Також подекуди пройдуть дощі 20-31 березня, в Карпатах місцями він супроводжуватиметься мокрим снігом. Температурні показники теж зазнають незначних змін.
У нічні години фахівці передбачають від 4 до 10 градусів тепла, протягом денного часу стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 19 градусів тепла. Вже наступного тижня подекуди можливі відчутні зниження.
31 березня в західних областях протягом доби 2 – 7 градусів тепла,
– ідеться у повідомленні.
Що прогнозували синоптики раніше?
До слова, за даними Укргідрометцентру, цього року погода у квітні передбачається у межах норми. Найбільше опадів синоптики прогнозують на території Карпат, проте це також є в межах кліматичної норми.
До середини наступного тижня погода в Україні буде нестійкою. У частині областей випадуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом. Водночас можливе зниження температурних показників.
Наталія Птуха повідомляла, що вже 30 або 31 березня очікується зниження температурних показників на кілька градусів і збільшення атмосферних фронтів. Разом з цим посилиться хмарність і буде більше опадів.