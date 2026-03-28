Відповідну інформацію розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у фейсбуці.

Дивіться також До +18, але подекуди з дощами та сильним вітром: погода 28 березня

Коли похолоднішає в Україні?

За словами фахівця, до Балкан наближається активний циклон, насичений вологою та енергією. Він принесе сильні дощі, грози, а місцями можливі й опади у вигляді снігу, ймовірно, мокрого. Водночас хмари стримають сонце.

Через це, за його словами, це уповільнить денний прогрів повітря. Утім, як запевнив синоптик, надходження теплого й вологого повітря з півдня це компенсує, тому відчутних температурних знижень не буде.

Попередній прогноз свідчить про те, що вже на початку нового робочого тижня, зокрема 30-31 березня, нестійка волога погода збережеться, а аномальне тепло почне згасати. Температурний фон почне знижуватись.

За даними провідних світових моделей, квітень розпочнеться із похолодання, яке буде пов’язане з арктичним вторгненням зі Скандинавії. Такі процеси спостерігаються вже традиційно – напередодні Великодня. Вербний тиждень – він такий,

– написав він.

Якою буде погода найближчими днями?