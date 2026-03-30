На тлі надходження прохолоднішого повітря температури дещо знизяться. Про це свідчить тижневий прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде поточного тижня?

У понеділок, 30 березня, у більшості областей прогнозують дощі. У нічний час температура повітря буде +6…+11 градусів, вдень – +10…+15 градусів, у південних, центральних та східних областях місцями +16…+21 градусів.

У вівторок, 31 березня, ще утримається дощова та хмарна погода майже по всій Україні. Зокрема, а крайньому заході та у Карпатах опади можливі у вигляді мокрого снігу та дощу, також подекуди може виникати туман.

Температура повітря уночі коливатиметься в межах +5…+11 градусів, удень синоптик прогнозує +9…+15 градусів. Водночас на крайньому заході впродовж доби стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів.

У середу, 1 квітня, у більшості областей пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Істотних опадів не буде лише у південній частині. Водночас місцями, згідно з прогнозом синоптика, знову можливі тумани.

У нічні години температура повітря становитиме +5…+10 градусів, у денний час очікуються коливання в межах +10…+16 градусів. У західних областях прохолодніше – вночі буде 0...+5 градусів, протягом дня +5...+10 градусів.

У четвер, 2 квітня, у всіх областях, за винятком центральних і східних, будуть дощі, місцями вони будуть значними. Згідно з оприлюдненою інформацією, у Карпатах та на Прикарпатті можливий навіть мокрий сніг.

Температура повітря протягом ночі коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, протягом дня синоптик прогнозує +10…+17 градусів, у західних областях показники будуть дещо нижчими – +7…+12 градусів.

У п'ятницю, 3 квітня, у південних областях вночі буде сильний дощ, вдень опади поширяться на центральну та східну частини. У західних регіонах фахівець прогнозує незначний дощ, місцями буде туман.

В Одеській області та у Криму можливі пориви, швидкістю до 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +6…+11 градусів, у західних областях буде 0…+5 градусів, загалом вдень – +8…+13 градусів.

Що прогнозують на вихідні?

У суботу, 4 квітня, у більшості областей України випаде дощ, можливий туман. Температура повітря вночі буде +2...+7 градусів, вдень очікується +8...+15 градусів, у східних областях пригріє до +16 градусів.

У неділю, 5 квітня, у східних областях можливі незначні дощі, подекуди буде туман. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, у західних областях зниження до -2…+3 градусів, загалом удень +10…+15 градусів.

Якою буде погода в квітні?