14 сентября ряд областей Украины накроют дожди и грозы. Объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут грозы сегодня?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на западе Украины.

До конца суток 14 сентября в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, на Волыни, Львовщине и Закарпатье грозы. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий,

– написали в Укргидрометцентре.



Желтый уровень опасности в Украине 14 сентября 2025 года / Укргидрометцентр

Какая погода будет завтра, 15 сентября?

В западных областях пройдут умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах ночью местами значительные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +8...+13 градусов, на побережье морей +14...+19; днем +20...+25, на западе страны +16...+21 градус.

На востоке и севере ночью холоднее всего – лишь +8 градусов.



Прогноз погоды на 15 сентября 2025 года / Укргидрометцентр

Будут ли обильные осадки в сентябре?