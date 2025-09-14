14 вересня низку областей України накриють дощі та грози. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де будуть грози сьогодні?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на заході України.

До кінця доби 14 вересня в західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на Волині, Львівщині та Закарпатті грози. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств,

– написали в Укргідрометцентрі.



Жовтий рівень небезпеки в Україні 14 вересня 2025 року / Укргідрометцентр

Яка погода буде завтра, 15 вересня?

У західних областях пройдуть помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +8...+13 градусів, на узбережжі морів +14...+19; вдень +20...+25, на заході країни +16...+21 градус.

На сході та півночі вночі найхолодніше – всього +8 градусів.



Прогноз погоди на 15 вересня 2025 року / Укргідрометцентр

Чи будуть рясні опади у вересні?