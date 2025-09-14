Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Цікаво також Яка буде погода восени в Україні: інтерв'ю, чи будуть заморозки, сніг і коли прийде бабине літо
Де будуть грози сьогодні?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на заході України.
До кінця доби 14 вересня в західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, на Волині, Львівщині та Закарпатті грози. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств,
– написали в Укргідрометцентрі.
Жовтий рівень небезпеки в Україні 14 вересня 2025 року / Укргідрометцентр
Яка погода буде завтра, 15 вересня?
У західних областях пройдуть помірні дощі, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +8...+13 градусів, на узбережжі морів +14...+19; вдень +20...+25, на заході країни +16...+21 градус.
На сході та півночі вночі найхолодніше – всього +8 градусів.
Прогноз погоди на 15 вересня 2025 року / Укргідрометцентр
Чи будуть рясні опади у вересні?
До речі, на заході дощі затрималися на декілька днів.
Щодо опадів у вересні, то синоптики прогнозують, що вони будуть у межах кліматичної норми.