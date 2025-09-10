Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Чого чекати від температури й опадів у вересні?

За словами Птухи, зараз температурний фон в межах норми, або з навіть трохи вище неї.

Але загалом за оцінками фахівців вересень очікується і в температурному режимі, і в режимі опадів близький до кліматичної норми. Це в цілому по території України. Звісно, якщо брати окремі локальні випадки, то можуть бути варіації,

– зауважила вона.

Синоптикиня зазначила, що цього тижня в Україні суттєвих змін у температурному режимі не очікується. Нічні показники триматимуться в межах +10 – +18 градусів, а денні максимуми сягатимуть +22 – +28 градусів.

Коли може прийти похолодання?