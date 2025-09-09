Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будут дожди в ближайшие дни?
Так, в среду, 10 сентября, в большинстве областей Украины, за исключением юга, установится спокойная погода без осадков.
Однако уже в четверг, 11 сентября, в западных областях снова ожидаются умеренные, местами значительные дожди и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Прогноз погоды на 11 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
Кратковременные дожди, местами грозы, снова охватят западные регионы, также возможны местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях и в пятницу, 12 сентября.
Прогноз погоды на 12 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
В субботу, 13 сентября, и воскресенье, 14 сентября, кратковременные дожди так же прогнозируются в западных областях.
Прогноз погоды на 13 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшие дни?
В следующие три дня температура ночью будет достигать +10...+18, днем воздух будет прогреваться до +22...+28. В четверг в западных областях, в пятницу в Украине, кроме юго-востока, снижение дневной температуры на 3 – 5 градусов.
По словам синоптика Игоря Кибальчича, тепло в Украине продержится до третьей декады сентября. После этого в Украину придет холодный воздух арктического происхождения. Тогда же возможны заморозки в северных, восточных и западных областях.
Несмотря на нынешние дожди, синоптики говорят, что сентябрь будет достаточно сухим. Осадков будет ниже нормы в среднем на 20 – 40%. На Левобережье даже существует угроза засух.