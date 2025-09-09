Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут дожди в ближайшие дни?

Так, в среду, 10 сентября, в большинстве областей Украины, за исключением юга, установится спокойная погода без осадков.

Однако уже в четверг, 11 сентября, в западных областях снова ожидаются умеренные, местами значительные дожди и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 11 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

Кратковременные дожди, местами грозы, снова охватят западные регионы, также возможны местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях и в пятницу, 12 сентября.

Прогноз погоды на 12 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

В субботу, 13 сентября, и воскресенье, 14 сентября, кратковременные дожди так же прогнозируются в западных областях.

Прогноз погоды на 13 сентября 2025 года / карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в ближайшие дни?