Россияне продолжают штурмы: Силы обороны остановили врага на подступах к Гуляйполю

Ситуация в Запорожской области остается напряженной, российские войска не прекращают штурмы. В то же время оккупантам не удалось зайти в Гуляйполе: Силы обороны остановили врага на подходах к городу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Читайте также Враг активно штурмует на границе 3 областей: карта боев на 30 ноября

Есть ли россияне в Гуляйполе?

Владислав Волошин объяснил, что ситуация в Запорожье сейчас довольно непростая: противник не прекращает штурмовых действий и пытается оттеснить Силы обороны Украины.

Однако, по словам представителя, в самом Гуляйполе противника нет.

Он остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтроваться в этот населенный пункт,

– добавил Волошин.

Он подчеркнул, что в Гуляйполе боевых столкновений нет и враг в этот населенный пункт не зашел.

Ситуация в Запорожской области: коротко