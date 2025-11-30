Россияне продолжают штурмы: Силы обороны остановили врага на подступах к Гуляйполю
- Украинские силы остановили российских военных на подступах к Гуляйполю, в то же время ситуация остается напряженной.
- Владислав Волошин заявил, что в Гуляйполе нет боевых столкновений и враг не зашел в населенный пункт.
Ситуация в Запорожской области остается напряженной, российские войска не прекращают штурмы. В то же время оккупантам не удалось зайти в Гуляйполе: Силы обороны остановили врага на подходах к городу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Читайте также Враг активно штурмует на границе 3 областей: карта боев на 30 ноября
Есть ли россияне в Гуляйполе?
Владислав Волошин объяснил, что ситуация в Запорожье сейчас довольно непростая: противник не прекращает штурмовых действий и пытается оттеснить Силы обороны Украины.
Однако, по словам представителя, в самом Гуляйполе противника нет.
Он остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтроваться в этот населенный пункт,
– добавил Волошин.
Он подчеркнул, что в Гуляйполе боевых столкновений нет и враг в этот населенный пункт не зашел.
Ситуация в Запорожской области: коротко
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что россияне ранее имели продвижение к Гуляйполю. Несмотря на это удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию. Сейчас на этом направлении выстраивается новая линия обороны, которая должна сдержать врага и в дальнейшем.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан также отметил, что ситуация возле Гуляйполя постепенно выравнивается. По его словам, было принято правильное решение: не цепляться за территорию и быстро отвести войска на заранее подготовленные рубежи.
В целом Гуляйполе называют "замковым камнем" фронта: его потеря будет подобной потере Угледара, после которой фронт подвинулся на десятки километров.