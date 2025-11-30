Росіяни продовжують штурми: Сили оборони зупинили ворога на підступах до Гуляйполя

Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, російські війська не припиняють штурми. Водночас окупантам не вдалося зайти в Гуляйполе: Сили оборони зупинили ворога на підходах до міста.

Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Чи є росіяни в Гуляйполі?

Владислав Волошин пояснив, що ситуація на Запоріжжі зараз доволі непроста: противник не припиняє штурмових дій та намагається відтіснити Сили оборони України.

Однак, за словами речника, в самому Гуляйполі противника немає.

Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт,

– додав Волошин.

Він підкреслив, що в Гуляйполі бойових зіткнень немає та ворог в цей населений пункт не зайшов.

Ситуація в Запорізькій області: коротко