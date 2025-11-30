Росіяни продовжують штурми: Сили оборони зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
- Українські сили зупинили російських військових на підступах до Гуляйполя, водночас ситуація залишається напруженою.
- Владислав Волошин заявив, що в Гуляйполі немає бойових зіткнень і ворог не зайшов у населений пункт.
Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою, російські війська не припиняють штурми. Водночас окупантам не вдалося зайти в Гуляйполе: Сили оборони зупинили ворога на підходах до міста.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
Чи є росіяни в Гуляйполі?
Владислав Волошин пояснив, що ситуація на Запоріжжі зараз доволі непроста: противник не припиняє штурмових дій та намагається відтіснити Сили оборони України.
Однак, за словами речника, в самому Гуляйполі противника немає.
Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт,
– додав Волошин.
Він підкреслив, що в Гуляйполі бойових зіткнень немає та ворог в цей населений пункт не зайшов.
Ситуація в Запорізькій області: коротко
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що росіяни раніше мали просування до Гуляйполя. Попри це вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію. Наразі на цьому напрямку вибудовується нова лінія оборони, яка має стримати ворога й надалі.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан також зауважив, що ситуація біля Гуляйполя поступово вирівнюється. За його словами, було ухвалено правильні рішення: не чіплятися за територію та швидко відвести війська на заздалегідь підготовлені рубежі.
Загалом Гуляйполе називають "замковим каменем" фронту: його втрата буде подібною до втрати Вугледара, після якої фронт посунувся на десятки кілометрів.