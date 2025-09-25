Ударные морские дроны ГУР 24 сентября атаковали логистические объекты России на черноморском побережье. Под ударами были порты в Новороссийске и Туапсе.

Об этом 24 Каналу сообщили источники в украинской спецслужбе.

Что известно об атаке ГУР по российским черноморским портам?

В результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска. Там Россия загружает нефть на танкеры – в том числе и из числа так называемого теневого флота.

Указанные пункты суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.

Также морские дроны ГУР поразили нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.

Атака объектов нефтяного экспорта государства-агрессора, который питает ведение преступной войны против Украины, также в очередной раз показала криворукость российской группировки, предназначенного охранять черноморские порты,

– отметили в ГУР.

Хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, вызвал панику среди населения Новороссийска, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи. В последнем объявлена экстренная эвакуация с пляжей.

Поврежден отель "Новороссийск": смотрите видео

Россиянин жалуется на очередную атаку: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)



Сообщение об атаке / Скриншот



Россияне жалуются из-за атаки дронов / Скриншот

Ранее в Туапсе и Новороссийске сообщали о взрывах