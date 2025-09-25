Ударні морські дрони ГУР 24 вересня атакували логістичні об’єкти Росії на чорноморському узбережжі. Під ударами були порти у Новоросійську і Туапсе.

Про це 24 Каналу повідомили джерела в українській спецслужбі.

Що відомо про атаку ГУР по російських чорноморських портах?

Внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска. Там Росія завантажує нафту на танкери – зокрема й з числа так званого тіньового флоту.

Вказані пункти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Також морські дрони ГУР уразили нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів Росії у порту Туапсе.

Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти,

– зазначили у ГУР.

Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, спричинив паніку серед населення Новоросійска, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі. В останньому оголошено екстрену евакуацію з пляжів.

Пошкоджено готель "Новоросійськ": дивіться відео

Росіянин скаржиться на чергову атаку: дивіться відео (увага, присутня лайка!)



Повідомлення про атаку / Скриншот



Росіяни скаржаться через атаку дронів / Скриншот

Раніше у Туапсе та Новоросійську повідомляли про вибухи