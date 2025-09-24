Киберспециалисты Главного управления разведки провели успешную операцию. В результате им удалось снова получить полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

Какие важные данные удалось получить киберспециалистам?

После проникновения в систему киберспециалисты ГУР получили более 100 Тб разведывательных материалов. Среди них – служебная переписка так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, а также рабочая документация и переписка между министерствами и ведомствами оккупационного "правительства Крыма".

Кроме того, киберспециалисты обнаружили большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Удалось получить списки несовершеннолетних, которые были вывезены оккупационными властями на ВОТ АР Крым и в Россию (анкетные данные детей, данные на опекунов и места их проживания/учебы),

– отмечают источники 24 Канала в ГУР.

Эту информацию уже передали правоохранительным органам для расследования военных преступлений, связанных с похищением детей.

Киберспециалисты также получили большое количество данных, касающихся так называемой "сво". Речь идет в частности о списках российских военнослужащих с персональными анкетами и сведениями об их родственниках, реестры заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых "гробовых", а также заявления участников боевых действий с просьбой выделить им земельные участки в Крыму.

Отдельные файлы служебной переписки между министерствами оккупационной власти Крыма и документы о многочисленных совещаниях подтверждают факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по российским НПЗ,

– рассказали собеседники издания.

Киберспециалисты получили доступ к разведывательным материалам / Фото: источники 24 Канала в ГУР

Как сообщил источник в ГУР, это уже второе успешное проникновение на серверы оккупационных властей в Крыму за последние месяцы. После предыдущей операции к "гауляйтера Крыма" Сергея Аксенова и его подчиненных приезжали представители ФСБ, чтобы найти “крота”, однако сделать этого им не удалось.

