Переписка Аксенова и не только: киберспециалисты ГУР взломали серверы оккупационной власти в Крыму
- Киберспециалисты ГУР взломали серверы оккупационной власти Крыма и получили более 100 Тб разведывательных материалов, включая служебную переписку Сергея Аксенова.
- Полученные данные о незаконном перемещении украинских детей переданы правоохранительным органам для расследования военных преступлений.
Киберспециалисты Главного управления разведки провели успешную операцию. В результате им удалось снова получить полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.
Какие важные данные удалось получить киберспециалистам?
После проникновения в систему киберспециалисты ГУР получили более 100 Тб разведывательных материалов. Среди них – служебная переписка так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, а также рабочая документация и переписка между министерствами и ведомствами оккупационного "правительства Крыма".
Кроме того, киберспециалисты обнаружили большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Удалось получить списки несовершеннолетних, которые были вывезены оккупационными властями на ВОТ АР Крым и в Россию (анкетные данные детей, данные на опекунов и места их проживания/учебы),
– отмечают источники 24 Канала в ГУР.
Эту информацию уже передали правоохранительным органам для расследования военных преступлений, связанных с похищением детей.
Киберспециалисты также получили большое количество данных, касающихся так называемой "сво". Речь идет в частности о списках российских военнослужащих с персональными анкетами и сведениями об их родственниках, реестры заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых "гробовых", а также заявления участников боевых действий с просьбой выделить им земельные участки в Крыму.
Отдельные файлы служебной переписки между министерствами оккупационной власти Крыма и документы о многочисленных совещаниях подтверждают факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по российским НПЗ,
– рассказали собеседники издания.
Киберспециалисты получили доступ к разведывательным материалам / Фото: источники 24 Канала в ГУР
Как сообщил источник в ГУР, это уже второе успешное проникновение на серверы оккупационных властей в Крыму за последние месяцы. После предыдущей операции к "гауляйтера Крыма" Сергея Аксенова и его подчиненных приезжали представители ФСБ, чтобы найти “крота”, однако сделать этого им не удалось.
