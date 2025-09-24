Кіберфахівці Головного управління розвідки провели успішну операцію. У результаті їм вдалося знову отримати повний доступ до усіх комп'ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.

Читайте також Кіберпомста від ГУР: на ресурси російської ЦВК здійснено масштабну атаку

Які важливі дані вдалося отримати кіберфахівцям?

Після проникнення в систему кіберфахівці ГУР отримали понад 100 Тб розвідувальних матеріалів. Серед них – службове листування так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, а також робоча документація та переписка між міністерствами й відомствами окупаційного "уряду Криму".

Крім того, кіберфахівці виявили велику кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Вдалося здобути списки неповнолітніх, які були вивезені окупаційною владою на ТОТ АР Крим та в Росію (анкетні дані дітей, дані на опікунів та місця їх проживання/навчання),

– зазначають джерела 24 Каналу в ГУР.

Цю інформацію вже передали правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів, пов'язаних із викраденням дітей.

Кіберфахівці також отримали велику кількість даних, що стосуються так званої "сво". Йдеться зокрема про списки російських військовослужбовців із персональними анкетами та відомостями про їхніх родичів, реєстри ув'язнених і загиблих, рішення про виплати так званих "гробових", а також заяви учасників бойових дій із проханням виділити їм земельні ділянки в Криму.

Окремі файли службового листування між міністерствами окупаційної влади Криму та документи про численні наради підтверджують факт дефіциту паливно-мастильних матеріалів після ударів по російських НПЗ,

– розповіли співрозмовники видання.

Кіберфахівці отримали доступ до розвідувальних матеріалів / Фото: джерела 24 Каналу в ГУР

Як повідомило джерело в ГУР, це вже друге успішне проникнення на сервери окупаційної влади в Криму за останні місяці. Після попередньої операції до "гауляйтера Криму" Сергія Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ, щоб знайти “крота”, однак зробити цього їм не вдалося.

ГУР продовжує завдавати ударів ворогу: останні новини