Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки.
Дивіться також Штурми, спецоперації у Чорному морі й диверсії: ГУР показало кадри бойових операцій
Яку кібератаку провели фахівці ГУР у день так званих "виборів на ТОТ"?
Джерело в українській розвідці розповіло, що метою кібератаки було завадити проведенню онлайн-голосування на російських виборах. Окупаційна влада проводить такі "вибори" і на тимчасово окупованих територіях України.
Потужна DDOS-атака уразила цифрові ресурси, що були залучені до проведення незаконних виборів:
- сервери центральної виборчої комісії та платформу дистанційного електронного голосування, які використовувалися під час онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів у російські області;
- магістральні маршрутизатори "Ростелеком";
- сервери державного порталу цифрових послуг "Госуслуги".
Атака на деякий час паралізувала роботу цифрових сервісів, де проводилося онлайн-голосування. Так багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та очільників областей.
Про напад на систему емоційно повідомила голова російської ЦВК Елла Панфілова.
В будівлі ЦВК ліг інтернет – триває атака,
– повідомила вона.
Проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними "через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі".
Усього за даними Роскомнагляду, на сервіси відбулося 99 кібератак, які загалом тривали близько 4 годин.
РосЗМІ "вибухнули" після DDOS-атак на російські сервіси / Скриншоти
Дії кіберфахівців ГУР проти окупантів: останні новини
Українська воєнна розвідка здійснила масштабну DDOS-атаку на російську мережеву інфраструктуру, що забезпечує онлайн-платежі за пальне. Країна-агресорка зазнала збитків після цього кібернападу на суму від 1 до 3 мільйонів доларів США. Атака вивела з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів оператора "К-Корп".
У Москві ГУР до свого професійного свята отримав привітання у вигляді листівок на вулицях. Цією акцією розвідники нагадали, що росіяни обов'язково нестимуть відповідальність за свої дії в Україні.
Росія своєю чергою після завершення бойових дій може продовжувати інформаційно-психологічні операції проти України. Тож наша країна буде змушена утримувати інформаційні, гуманітарні та історичні та ціннісні кордони.