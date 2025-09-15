Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки.

Яку кібератаку провели фахівці ГУР у день так званих "виборів на ТОТ"?

Джерело в українській розвідці розповіло, що метою кібератаки було завадити проведенню онлайн-голосування на російських виборах. Окупаційна влада проводить такі "вибори" і на тимчасово окупованих територіях України.

Потужна DDOS-атака уразила цифрові ресурси, що були залучені до проведення незаконних виборів:

  1. сервери центральної виборчої комісії та платформу дистанційного електронного голосування, які використовувалися під час онлайн голосування на виборах міських голів та губернаторів у російські області;
  2. магістральні маршрутизатори "Ростелеком";
  3. сервери державного порталу цифрових послуг "Госуслуги".

Атака на деякий час паралізувала роботу цифрових сервісів, де проводилося онлайн-голосування. Так багато росіян не змогли проголосувати на виборах міських голів та очільників областей.

Про напад на систему емоційно повідомила голова російської ЦВК Елла Панфілова.

В будівлі ЦВК ліг інтернет – триває атака,
– повідомила вона.

Проблеми з роботою сервісів для дистанційного голосування підтвердили і у Роскомнагляді. За їхніми даними "через збої у мережі Ростелекому відбулася деградація трафіку на магістральній мережі".

Усього за даними Роскомнагляду, на сервіси відбулося 99 кібератак, які загалом тривали близько 4 годин.

РосЗМІ "вибухнули" після DDOS-атак на російські сервіси / Скриншоти

