Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источник в Главном управлении разведки.
Смотрите также Штурмы, спецоперации в Черном море и диверсии: ГУР показало кадры боевых операций
Какую кибератаку провели специалисты ГУР в день так называемых "выборов на ВОТ"?
Источник в украинской разведке рассказал, что целью кибератаки было помешать проведению онлайн-голосования на российских выборах. Оккупационная власть проводит такие "выборы" и на временно оккупированных территориях Украины.
Мощная DDOS-атака поразила цифровые ресурсы,, которые были привлечены к проведению незаконных выборов:
- серверы центральной избирательной комиссии и платформу дистанционного электронного голосования, которые использовались во время онлайн голосования на выборах городских голов и губернаторов в российские области;
- магистральные маршрутизаторы "Ростелеком";
- серверы государственного портала цифровых услуг "Госуслуги".
Атака на некоторое время парализовала работу цифровых сервисов, где проводилось онлайн-голосование. Так многие россияне не смогли проголосовать на выборах городских голов и руководителей областей.
О нападении на систему эмоционально сообщила председатель российской ЦИК Элла Панфилова.
В здании ЦИК лег интернет – продолжается атака,
– сообщила она.
Проблемы с работой сервисов для дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре. По их данным "из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной сети".
Всего по данным Роскомнадзора, на сервисы произошло 99 кибератак, которые в целом продолжались около 4 часов.
РосСМИ "взорвались" после DDOS-атак на российские сервисы / Скриншоты
Действия киберспециалистов ГУР против оккупантов: последние новости
Украинская военная разведка осуществила масштабную DDOS-атаку на российскую сетевую инфраструктуру,, обеспечивающую онлайн-платежи за топливо. Страна-агрессор понесла убытки после этого кибернападения на сумму от 1 до 3 миллионов долларов США. Атака вывела из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов оператора "К-Корп".
В Москве ГУР к своему профессиональному празднику получил поздравления в виде открыток на улицах. Этой акцией разведчики напомнили, что россияне обязательно будут нести ответственность за свои действия в Украине.
Россия в свою очередь после завершения боевых действий может продолжать информационно-психологические операции против Украины. Поэтому наша страна будет вынуждена удерживать информационные, гуманитарные и исторические и ценностные границы.