В Харькове люди в камуфляже били мужчину и стреляли в землю: что говорит полиция и ТЦК

Ряд Харьковских телеграм-каналов 14 марта распространил видео со столкновениями между людьми в военной форме и гражданскими. На инцидент уже отреагировали в полиции и Харьковском ОТЦК и СП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что было на самом видео со столкновением в Харькове

На обнародованном видео журналисты Суспильного узнали сквер в районе ХТЗ в Харькове. Точная дата инцидента в публикациях не указана.

На записи видно по меньшей мере шесть человек в камуфляже и балаклавах, которые спорят с двумя гражданскими. Один из гражданских лежит на земле возле дерева – его бьют ногами. На вопрос автора видео о причине конфликта один из мужчин в камуфляже отвечает: "Чего они бегают?" и демонстрирует лицо с разбитым носом и следами крови.

Тем временем другой гражданский кричит на еще одного участника схватки в камуфляже. После этого тот достает пистолет и несколько раз стреляет в землю, однако гражданский не отступает и продолжает ссору.

Как комментирует инцидент полиция

Позже в полиции Харьковской области отреагировали на инцидент и отметили, что уже начали уголовное производство по факту драки между работниками РТЦК и СП и гражданскими мужчинами и устанавливают все обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к столкновению,

– отметили правоохранители.

Далее, по данным полицейских, с целью прекращения агрессии и для самозащиты работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, осуществив несколько выстрелов в землю для предотвращения дальнейшего развития конфликта.

По факту происшествия следователями начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве. Сейчас продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.

Что говорят в ТЦК и СП

В Харьковском ОТЦ и СП заявили, что предварительно установлено, что в ходе проведения мероприятий оповещения военнослужащие ТЦК и СП проверяли документы у двух гражданских лиц, во время чего между ними возник конфликт.

"Руководство Харьковского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю поддержку следствию и проводит собственное служебное расследование. Установлены факты недопустимого поведения и дискредитирующих действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

В ТЦК и СП также признали нарушения, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего. В связи с этой ситуацией проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещение граждан.

В то же время имеющиеся нарушения военнослужащих ТЦК и СП не остаются без надлежащей оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск ВСУ, которым по факту конфликтного события назначено служебное расследование,

– отметили в ОТЦК.

Окончательная правовая оценка действиям всех участников, по данным Харьковского ОТЦК и СП, будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств событий.