У Харкові люди у камуфляжі били чоловіка та стріляли у землю: що каже поліція та ТЦК

Низка Харківських телеграм-каналів 14 березня поширило відео з сутичками між людьми у військовій формі та цивільними. На інцидент вже відреагували у поліції та Харківському ОТЦК та СП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що було на самому відео зі сутичкою у Харкові

На оприлюдненому відео журналісти Суспільного впізнали сквер у районі ХТЗ в Харкові. Точна дата інциденту в публікаціях не зазначена.

На записі видно щонайменше шістьох людей у камуфляжі та балаклавах, які сперечаються з двома цивільними. Один із цивільних лежить на землі біля дерева – його б'ють ногами. На запитання авторки відео про причину конфлікту один із чоловіків у камуфляжі відповідає: "Чого вони бігають?" і демонструє обличчя з розбитим носом та слідами крові.

Тим часом інший цивільний кричить на ще одного учасника сутички в камуфляжі. Після цього той дістає пістолет і кілька разів стріляє в землю, проте цивільний не відступає й продовжує сварку.

Як коментує інцидент поліція

Пізніше у поліції Харківщини відреагували на інцидент та зазначили, що вже розпочали кримінальне провадження за фактом бійки між працівниками РТЦК та СП та цивільними чоловіками та встановлюють всі обставини події.

За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців. Один із чоловіків завдав удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички,

– зазначили правоохоронці.

Далі, за даними поліцейських, з метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для запобігання подальшому розвиткові конфлікту.

За фактом події слідчими розпочато досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство. Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.

Що кажуть у ТЦК та СП

У Харківському ОТЦ та СП заявили, що попередньо встановлено, що в ході проведення заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних осіб, під час чого між ними виник конфлікт.

"Керівництво Харківського ОТЦК та СП надає всебічну підтримку слідству та проводить власне службове розслідування. Наразі встановлено факти неприпустимої поведінки та дискредитувальних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – мовиться у повідомленні.

У ТЦК та СП також визнали порушення, некоректну та емоційну поведінку підлеглого військовослужбовця. У зв'язку з цією ситуацією проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян.

Водночас наявні порушення військовослужбовців ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю з боку командування Сухопутних військ ЗСУ, яким за фактом конфліктної події призначено службове розслідування,

– наголосили в ОТЦК.

Остаточна правова оцінка діям усіх учасників, за даними Харківського ОТЦК та СП, буде надана після з'ясування всіх обставин подій.