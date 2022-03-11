В Харькове объявили воздушную тревогу

В Харькове в ночь на 11 марта объявили воздушную тревогу. Людей попросили немедленно уйти в укрытие.

Информация о воздушной тревоге в Харькове появилась в 00:03.

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Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники уйти в ближайшее укрытие.

Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

Добавим, что российские оккупанты продолжают цинично обстреливать украинские города. 10 марта они атаковали Харьковский физико-технический институт, где размещен экспериментальный ядерный реактор.

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