Предать страну житель Харькова согласился за 40 тысяч гривен. О чудовище рассказала Генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Что известно о вербовке шпиона

Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Тварь, которая звонит, представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации – отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города,

– рассказала Ирина Венедиктова.

Далее, по словам генпрокурора, тварь из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен.

Речь шла о координатах хлебозавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект).

1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов.

Вот как вербуют: спутниковая слежка, шантаж, семья в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы. Ага, 40 тысяч гривен – цена твари в базарный день,

– добавила Венедиктова.

Правоохранители уже задержали предателя.

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Полный тест сообщения Ирины Венедиктовой

На ночь о чудовище

Не могу сдержать эмоции. В последнее время вынуждены делиться негативом.

Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Тварь, которая звонит, представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации – отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебзавода «Салтовский» и ФЭД (военный объект). Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен.

1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов.

Вот как вербуют: спутниковая слежка, шантаж, семья в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы… Ага – 40 тысяч гривен… цена твари в базарный день.

Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все.