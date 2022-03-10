Жуткие детали рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он заявил, что уровень бесчеловечности российских оккупантов с каждым днем растет.

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Каждый день уровень бесчеловечности россиян растет. Около 16 часов бомбардировки по жилым кварталам. Впервые использована авиабомба на 1000 килограммов тротила в центре города,

– заявил Андрющенко.

Он рассказал, что это произошло возле исторического наследия мира – студии художника-монументалиста Виктора Арнаутова.

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