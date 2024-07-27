Некоторые названия критикуют: в Харькове переименовали улицы и станции метро

В Харькове распоряжением начальника областной военной администрации переименовали три станции метро и 48 улиц. Сейчас харьковчане активно обсуждают очередную волну переименования.

Некоторые новые названия и решения рабочей группы местные жители критикуют и не согласны с ними. Подробнее о переименовании топонимов и реакции сообщества рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Переименование станций метро

Рабочая группа, в состав которой вошли представители общественности, ученые, историки и краеведы университетов и органов местного самоуправления, провела 9 заседаний, детально обсуждая все предложения.

Впрочем, переименование не оставляет равнодушными жителей Харькова и люди высказывают много мыслей, что стоило бы принять другие топонимы. Сейчас харьковчане направляют петиции на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Так, станция харьковского метро "Проспект Гагарина" теперь будет называться "Левада", станцию "Героев Труда" переименовали в "Салтовскую", а "Завод имени Малышева" – в "Заводскую".

Харьковчане хотели, чтобы теперь бывшая станция "Завод Малышева" получила другое название, а не "Заводская", – отметила Черненко.

Как переименование улиц разочаровало харьковчан

Переименование коснулось названий улиц и проспектов. В частности, улица Дружбы Народов, на которой еще в начале полномасштабного вторжения россияне разбили дом, стала улицей Соборности Украины.

Этот дом стал знаковым, ведь речь шла о "дружбе народов" России и Украины. Впрочем, россияне разбили здание и табличка с названием улицы Дружбы Народов стала другим символом,

– сказала корреспондентка из Харькова.

Кроме того, улица Героев Труда на Салтовке – район Харькова, который больше всего пострадал в первые дни российского вторжения – стала улицей Непокоренных.

Также в Харькове появилась улица Бригады "Хартия", 92-й бригады. Появилось много улиц в честь писателей "расстрелянного Возрождения".

"Этого не хватало. Даже бывали случаи, когда человек, который посмотрел фильм "Дом "Слово", приезжал в Харьков и спрашивал, а где улица того или иного писателя, ведь он жил и творил здесь, его забрали отсюда смерть, а этой улицы не было", – отметила Черненко.

Документальный фильм "Дом "Слово" рассказывает об одном из крупнейших преступлений советской власти – уничтожении художественного движения, возникшего в 20–30-е годы в Харькове. В доме "Слово" тогда жили выдающиеся деятели украинской культуры – литераторы, художники, режиссеры.

Также много вопросов возникает к так называемым нейтральным названиям. Были предложения, чтобы в Харькове появились улицы Симона Петлюры, Евгения Коновальца, гетмана Ивана Мазепы, но, к сожалению, не появились.

Местные очень ждали, что улицу Рыбалка переименуют в улицу Даниила Дидыка – 15-летнего школьника, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Однако этого переименования не произошло. Несмотря на то, что в Киеве есть сквер Даниила Дидыка, в Донецкой области переназвали улицу в честь Даниила Дидыка. Так же местные ждали улицу Милька Барбары – музыканта, который тоже жил в Харькове.