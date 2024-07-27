Деякі назви критикують: в Харкові перейменували вулиці та станції метро

У Харкові розпорядженням начальника обласної військової адміністрації перейменували три станції метро та 48 вулиць. Зараз харків'яни активно обговорюють чергову хвилю перейменування.

Деякі нові назви та рішення Робочої групи місцеві мешканці критикують й не погоджуються з ними. Детальніше про перейменування топонімів та реакцію спільноти розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Перейменування станцій метро

Робоча група, до складу якої увійшли представники громадськості, науковці, історики та краєзнавці університетів і органів місцевого самоврядування, провела 9 засідань, детально обговорюючи всі пропозиції.

Втім, перейменування не лишає байдужими мешканців Харкова й люди висловлюють багато думок про те, що варто було б вжити інші топоніми. Зараз харків'яни направляють петиції на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Так, станція харківського метро "Проспект Гагаріна" тепер матиме назву "Левада", станцію "Героїв Праці" перейменували на "Салтівську", а "Завод імені Малишева" – на "Заводську".

Харків'яни хотіли, щоб тепер колишня станція "Завод Малишева" отримала іншу назву, а не "Заводська", – зауважила Черненко.

Як перейменування вулиць розчарувало харків'ян

Перейменування торкнулося й назв вулиць та проспектів. Зокрема, вулиця Дружби Народів, на якій ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни розбили будинок, стала вулицею Соборності Україні.

Цей будинок став знаковим, адже йшлося про "дружбу народів" Росії та України. Втім, росіяни розтрощили будівлю й табличка з назвою вулиці Дружби Народів стала іншим символом,

– мовила кореспондентка з Харкова.

Окрім того, вулиця Героїв Праці на Салтівці – район Харкова, який найбільше постраждав у перші днів російського вторгнення – стала вулицею Нескорених.

Також у Харкові з'явилась вулиця Бригади "Хартія", 92-ї бригади. З'явилося багато вулиць на честь письменників "розстріляного Відродження".

"Цього не вистачало. Навіть бували випадки, коли людина, яка подивилася фільм "Будинок "Слово", приїжджала до Харкова і питала, а де вулиця того чи іншого письменника, адже він жив й творив тут, його забрали звідси смерть, а цієї вулиці не було", – зазначила Черненко.

Документальний фільм "Будинок "Слово" розповідає про один з найбільших злочинів радянської влади — знищення мистецького руху, що виник у 20–30-ті роки в Харкові. В будинку "Слово" тоді жили найвизначніші митці української культури — літератори, художники, режисери.

Також багато питань виникає до так званих нейтральних назв. Були пропозиції, аби у Харкові з'явилися вулиці Симона Петлюри, Євгена Коновальця, гетьмана Івана Мазепи, але, на жаль, не з'явилися.

Місцеві дуже чекали, що вулицю Рибалка перейменують на вулицю Данила Дідика – 15-річного школяра, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові у лютому 2015 року. Однак цього перейменування не сталося. Попри те, що у Києві є сквер Данила Дідика, в Донецькій області переназвали вулицю на честь Данила Дідика. Так само місцеві чекали на вулицю Міська Барбари – музиканта, який теж жив в Харкові.