В Харькове требуют лишить Добкина звания "Почетного гражданина": что известно

В Харькове подали петицию в городской совет с требованием лишить бывшего главу облгосадминистрации и экс-нардепа Михаила Добкина звания "Почетный гражданин города". Его Добкин получил в 2013 году по инициативе Геннадия Кернеса, который настоял на соответствующем решении горсовета.

Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на DSNews.

Почему требуют отменить награду?

Авторы петиции считают, что деятельность Добкина противоречит высокому статусу почетного гражданина. Среди аргументов:

участие в "съездах юго-восточных регионов" в 2014 году, из-за чего СБУ открывала уголовное производство за посягательство на территориальную целостность Украины;

внесение в базу "Миротворца" как организатора пророссийских акций;

поддержка силовиков "Беркут" во время Революции Достоинства и оскорбительные высказывания в отношении протестующих;

публичная поддержка деятельности УПЦ МП.

Отдельным фактором стало расследование бизнеса братьев Добкиных. По данным СБУ, в 2019 – 2021 годах продукция "Владимир-Волынской фабрики" и других компаний, связанных с Михаилом и Дмитрием Добкиными, могла поставляться на оккупированные территории и в Россию. Полученные средства, по версии следствия, шли на финансирование военных формирований страны-агрессора.

Что говорил Добкин о Путине?

Дополнительным аргументом против Добкина стали его публичные высказывания. В 2020 году в интервью Дмитрию Гордону он заявил: "Он (Путин – 24 Канал) самый сильный лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней все начали считаться. Я и Лукашенко уважаю..."

Тогда же Добкин сравнил аннексию украинских территорий с "тем, как у друга отвели девушку", и заявил, что "у нас не отобрали, потому что отбирают только тогда, когда кто-то защищает".

Общая тенденция

Вопрос о почетном статусе Добкина вписывается в общую тенденцию пересмотра государственных и муниципальных наград для политиков, которые имели пророссийские связи. С начала полномасштабной войны званий уже лишили Николая Азарова, Олега Царева, Виктора Медведчука, Евгения Балицкого и Юрия Бойко.