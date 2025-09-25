У Харкові вимагають позбавити Добкіна звання "Почесного громадянина": що відомо

У Харкові подали петицію до міської ради з вимогою позбавити колишнього голову облдержадміністрації та екснардепа Михайла Добкіна звання "Почесний громадянин міста". Його Добкін отримав у 2013 році за ініціативи Геннадія Кернеса, який наполіг на відповідному рішенні міськради.

Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на DSNews.

Чому вимагають скасувати відзнаку?

Автори петиції вважають, що діяльність Добкіна суперечить високому статусу почесного громадянина. Серед аргументів:

участь у "з’їздах південно-східних регіонів" у 2014 році, через що СБУ відкривала кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність України;

внесення до бази "Миротворця" як організатора проросійських акцій;

підтримка силовиків "Беркут" під час Революції Гідності та образливі висловлювання щодо протестувальників;

публічна підтримка діяльності УПЦ МП.

Окремим фактором стало розслідування бізнесу братів Добкіних. За даними СБУ, у 2019 – 2021 роках продукція "Володимир-Волинської фабрики" та інших компаній, пов’язаних із Михайлом та Дмитром Добкіними, могла постачатися на окуповані території та до Росії. Отримані кошти, за версією слідства, йшли на фінансування військових формувань країни-агресора.

Що говорив Добкін про Путіна?

Додатковим аргументом проти Добкіна стали його публічні висловлювання. У 2020 році в інтервю Дмитру Гордону він заявив: "Він (Путін – 24 Канал) найсильніший лідер, який Росію з колін підняв до стану, коли з нею всі почали рахуватися. Я й Лукашенка поважаю…"

Тоді ж Добкін порівняв анексію українських територій із "тим, як у друга відвели дівчину", і заявив, що "у нас не відібрали, бо відбирають тільки тоді, коли хтось захищає".

Загальна тенденція

Питання щодо почесного статусу Добкіна вписується у загальну тенденцію перегляду державних і муніципальних нагород для політиків, які мали проросійські зв’язки. З початку повномасштабної війни звань уже позбавили Миколу Азарова, Олега Царьова, Віктора Медведчука, Євгена Балицького та Юрія Бойка.