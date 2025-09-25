Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на DSNews.

Почему требуют отменить награду?

Авторы петиции считают, что деятельность Добкина противоречит высокому статусу почетного гражданина. Среди аргументов:

участие в "съездах юго-восточных регионов" в 2014 году, из-за чего СБУ открывала уголовное производство за посягательство на территориальную целостность Украины;

внесение в базу "Миротворца" как организатора пророссийских акций;

поддержка силовиков "Беркут" во время Революции Достоинства и оскорбительные высказывания в отношении протестующих;

публичная поддержка деятельности УПЦ МП.

Отдельным фактором стало расследование бизнеса братьев Добкиных. По данным СБУ, в 2019 – 2021 годах продукция "Владимир-Волынской фабрики" и других компаний, связанных с Михаилом и Дмитрием Добкиными, могла поставляться на оккупированные территории и в Россию. Полученные средства, по версии следствия, шли на финансирование военных формирований страны-агрессора.

Что говорил Добкин о Путине?

Дополнительным аргументом против Добкина стали его публичные высказывания. В 2020 году в интервью Дмитрию Гордону он заявил: "Он (Путин – 24 Канал) самый сильный лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней все начали считаться. Я и Лукашенко уважаю..."

Тогда же Добкин сравнил аннексию украинских территорий с "тем, как у друга отвели девушку", и заявил, что "у нас не отобрали, потому что отбирают только тогда, когда кто-то защищает".

Общая тенденция

Вопрос о почетном статусе Добкина вписывается в общую тенденцию пересмотра государственных и муниципальных наград для политиков, которые имели пророссийские связи. С начала полномасштабной войны званий уже лишили Николая Азарова, Олега Царева, Виктора Медведчука, Евгения Балицкого и Юрия Бойко.