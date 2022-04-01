В Харьковской области оккупанты цинично обстреляли молочную ферму: жуткие фото
Источник:UAanimals
Российские оккупанты без всяких причин обстреляли молочную ферму "Агромол" в Харьковской области. Помещение практически разрушено, многие животные погибли.
Владельцы фермы в шоке от такого поступка российских оккупантов. Оно просто уничтожило ферму, где коровы давали молоко.
Важно Из-за действий россиян под угрозой уничтожения находятся почти 200 территорий Изумрудной сети
Жуткие фотографии обстрелянной фермы
Взгляните на страшные кадры – это очередное преступление российских оккупантов. Зоозащитники пока не знают о точном количестве погибших в результате обстрела животных.
Фото UAnimals
Фото UAnimals
Фото UAnimals
Фото UAnimals
Этим преступлением русские захватчики еще раз доказывают свою бесчеловечность и показывают свою слабость. Вот поэтому мы победим! – отмечают зоозащитники.
Известно, что определенное количество животных выжило. Пока неравнодушные люди пытаются решить, как их забрать.
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