Владельцы фермы в шоке от такого поступка российских кафиров. Оно просто уничтожило ферму, где коровы давали молоко.

Важно Из-за действий россиян под угрозой уничтожения находятся почти 200 территорий Изумрудной сети

Жуткие фотографии обстрелянной фермы

Взгляните на страшные кадры – это очередное преступление российских оккупантов. Зоозащитники пока не знают о точном количестве погибших в результате обстрела животных.

Фото UAnimals

Фото UAnimals

Фото UAnimals

Фото UAnimals

Этим преступлением русские захватчики еще раз доказывают свою бесчеловечность и показывают свою слабость. Вот поэтому мы победим! – отмечают зоозащитники.

Известно, что определенное количество животных выжило. Пока неравнодушные люди пытаются решить, как их забрать.