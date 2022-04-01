Власники ферми шоковані від такого вчинку російських окупантів. Воно просто знищили ферму, де корови давали молоко.

Важливо Через дії росіян під загрозою знищення перебувають майже 200 територій Смарагдової мережі

Моторошні фотографії обстріляної ферми

Погляньте на страшні кадри – це черговий злочин російських окупантів. Зоозахисники наразі не знають про точну кількість тварин, які загинули внаслідок обстрілу.

Фото UAnimals

Фото UAnimals

Фото UAnimals

Фото UAnimals

Цим злочином російські загарбники вкотре доводять свою нелюдяність і показують свою слабкість. Саме тому ми переможемо! – зазначають зоозахисники.

Відомо, що певна кількість тварин вижила. Поки небайдужі люди намагаються вирішити, як їх звідти забрати.

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