Попали в дом и 2 больницы: жуткие кадры с последствиями обстрела Херсона

Российские захватчики 3 декабря в очередной раз обстреляли Херсон. В результате было попадание по дому и двум больницам в городе.

В результате этой атаки 2 человека погибли, а еще 7 получили ранения. На месте уже работают все экстренные службы.

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Какой имеет вид Херсон после атаки

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что оккупанты ударили по жилой застройке. На кадрах можно увидеть, как в доме, который атаковали враги, выбило стекла и оконные рамы.

Внизу дома образовалась куча мусора, который перекрыл вход в многоквартирную застройку. В квартирах жильцов многоэтажки стекло полностью выбило в результате взрывной волны.

Херсонцы рассказали, что сначала волна всколыхнула их, вырвав из рук телефон, а потом они услышали взрыв и почувствовали запах дыма. Также взрывная волна выбила и дверь в комнату.

Последствия атаки Херсона / Видео из телеграм-канала Александра Прокудина

На другом видео, которое опубликовал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, можно увидеть, что стекла вылетели почти во всех окнах многоэтажного дома. Сейчас на месте происшествия находятся правоохранительные органы, фиксирующие последствия очередного военного преступления оккупантов.

Россияне обстреляли Херсон / Видео с телеграм-канала Романа Мрочко

Опубликовал кадры с последствиями атаки и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заметил, что это сознательная война с гражданскими от россиян, а мир должен помнить, что Россия – государство-террорист.

Посещение дома в Херсоне / Фото Андрея Ермака

Что известно об атаке по Херсону