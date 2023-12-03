Влучили у будинок і 2 лікарні: моторошні кадри з наслідками обстрілу Херсона
Джерело:Олександр Прокудін
Російські загарбники 3 грудня вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок цього було влучання по будинку і двох лікарнях у місті.
Внаслідок цієї атаки 2 людини загинули, а ще 7 зазнали поранень. На місці вже працюють всі екстрені служби.
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Який має вигляд Херсон після атаки
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що окупанти вдарили по житловій забудові. На кадрах можна побачити, як у будинку, який атакували вороги, повибивало шибки та віконні рами.
Внизу будинку утворилася купа сміття, яке перекрило вхід до багатоквартирної забудови. У квартирах мешканців багатоповерхівки скло повністю повибивало внаслідок вибухової хвилі.
Херсонці розповіли, що спочатку хвиля сколихнула їх, вирвавши з рук телефон, а згодом вони почули вибух і відчули запах диму. Також вибухова хвиля вибила й двері у кімнату.
Наслідки атаки Херсона / Відео з телеграм-каналу Олександра Прокудіна
На іншому відео, яке опублікував начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, можна побачити, що шибки повилітали майже у всіх вікнах багатоповерхового будинку. Наразі на місці подій перебувають правоохоронні органи, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину окупантів.
Росіяни обстріляли Херсон / Відео з телеграм-каналу Романа Мрочка
Опублікував кадри з наслідками атаки й голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що це свідома війна з цивільними від росіян, а світ має пам‘ятати, що Росія – держава-терорист.
Влучання по будинку у Херсоні / Фото Андрія Єрмака
Що відомо про атаку по Херсону
- Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що близько 15 години 49 хвилин росіяни почали обстрілювати Херсон. Зрештою стало відомо, що постраждала багатоповерхівка у місті.
- Мрочко також розповів, що внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала на момент обстрілу на зупинці. Згодом стало відомо й про другу жертву, а також 7 постраждалих.
- Повідомлялось, що ворожі війська атакували Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області. Наразі на місці постраждалим допомагають медики.