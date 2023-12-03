Влучили у будинок і 2 лікарні: моторошні кадри з наслідками обстрілу Херсона

Російські загарбники 3 грудня вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок цього було влучання по будинку і двох лікарнях у місті.

Внаслідок цієї атаки 2 людини загинули, а ще 7 зазнали поранень. На місці вже працюють всі екстрені служби.

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Який має вигляд Херсон після атаки

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що окупанти вдарили по житловій забудові. На кадрах можна побачити, як у будинку, який атакували вороги, повибивало шибки та віконні рами.

Внизу будинку утворилася купа сміття, яке перекрило вхід до багатоквартирної забудови. У квартирах мешканців багатоповерхівки скло повністю повибивало внаслідок вибухової хвилі.

Херсонці розповіли, що спочатку хвиля сколихнула їх, вирвавши з рук телефон, а згодом вони почули вибух і відчули запах диму. Також вибухова хвиля вибила й двері у кімнату.

Наслідки атаки Херсона / Відео з телеграм-каналу Олександра Прокудіна

На іншому відео, яке опублікував начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, можна побачити, що шибки повилітали майже у всіх вікнах багатоповерхового будинку. Наразі на місці подій перебувають правоохоронні органи, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину окупантів.

Росіяни обстріляли Херсон / Відео з телеграм-каналу Романа Мрочка

Опублікував кадри з наслідками атаки й голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що це свідома війна з цивільними від росіян, а світ має пам‘ятати, що Росія – держава-терорист.

Влучання по будинку у Херсоні / Фото Андрія Єрмака

Що відомо про атаку по Херсону