В Херсоне нашли мертвым, ранее похищенного участника ТРО Лапчука

Российские оккупанты убили Виталия Лапчука, которого похитили еще в конце марта. Захватчики держали его все это время в плену.

Тело военного сбросили в водоем

Об убийстве военного с терробороны сообщила его супруга Елена Лапчук. По словам женщины, Виталия Лапчука убили, после чего тело сбросили в водоем.

Заметьте Преступлений России хватит на 10 трибуналов, – Яковенко

В конце марта Виталия вместе с женой и сыном похитили российские кафиры. Женщину с ребенком отпустили, а военного оставили.

Они все равно тебя убили. Я молилась и прогоняла все дурные мысли! А ты приснился мне в воде... Они тебя убили, связали ноги, связали гирю и утопили. Они не дали мне попрощаться с тобой. Я не знаю, где ты, как похоронить, я сейчас не в Херсоне. Душа плачет, стараюсь успокоить себя, но слезы льются. Я не верю в это. Пришли "асвобадители" и принесли столько горя. Не будет им жизни,

– так жена отреагировала на убийство мужа.

Главное о похищении Лапчука

Виталия Лапчука вместе с семьей похитили 27 марта люди с флажками квазиреспублик. С мешками на голове их отвезли в местный участок полиции. Оккупанты во время незаконных обысков похитили у семьи 5 мобильных телефонов и 4 ноутбука.

Жена военного вспоминала, что во время допросов спрашивала кафиров зачем они пришли в Украину, на что те повторяли мантру о "спасении от бандеровцев и нацистов". Елену, несмотря на то, что она русскоязычная, кафиры называли нацисткой.

Впоследствии женщину отпустили, однако сына с мужем не желали. Тогда Елена Лапчук устроила скандал, требуя отпустить ее близких. После этого кафиры сказали, что Виталий якобы признался в терроризме, поэтому его отправят на судилище во временно оккупированный Крым.

После этого Елену с сыном отпустили и ночью привезли в центр города. Когда они пришли в свой дом, то увидели, что он разрушен – в него попала ракета.

Интересно – еще один циничный разговор кафиров, который удалось перехватить СБУ: смотрите видео