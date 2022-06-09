Об этом 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он также отметил, что Россия вела и ведет захватнические войны без малейшего в этом смысле.

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Оккупация Крыма и Донбасса также лишена всякого смысла. Крым – благодатная и прекрасная земля, но она такова только в составе Украины,

– отмечает Яковенко.

Все указывает на то, что украинское войско в ближайшее время уйдет в контрнаступление и вернет все утраченные территории, говорит журналист. По его словам, даже если абстрагироваться от военной составляющей, то чисто экономически – это полное безумие.

"Также стоит добавить момент, что Россия пытается "проглотить" ту территорию с населением, которое их просто ненавидит", – говорит Игорь Яковенко.

Понятно, что Россия использует свою старую тактику на территориях Запорожья и Херсона – переселения, добавляет российский журналист. Он говорит, что это абсолютно то же, что происходило с крымским населением.

Что касается международных преступлений, то в России там такой список, что хватит на 10 трибуналов,

– подчеркивает Яковенко.

Украинское сопротивление в оккупированном Крыму

В Крыму зафиксировали работу самоорганизованного партизанского движения , собирающего информацию о перемещении российских войск и техники. Активисты также распространяют правду о войне в Украине среди местных жителей.

ФСБшники России жалуются на то, что с 24 февраля по 12 мая в Крыму повредили по меньшей мере 700 автомобилей с соответствующей рашистской символикой. Поэтому фанаты Путина вынуждены снимать соответствующие буквы со своих машин.

Поскольку в Москве крайне недовольны настроениями людей в Крыму, захватчики приказали местным полицейским и ФСБшникам "закрутить гайки" и не допустить провокаций. В помощь преступникам отправили отряды правоохранителей из Ростовской области.

Продолжаются на Крымском полуострове и задержания. На этот раз принялись за художника из Евпатории Богдана Зизу, который облил желтой и голубой красками здание оккупационной "власти". После задержания оккупантами 16 мая Зиза вообще исчез. Местонахождение активиста неизвестно .

Об "освоении" оккупированных земель оккупантами и имперских амбициях Путина: смотрите видео