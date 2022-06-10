У Херсоні знайшли мертвим, раніше викраденого учасника ТРО Лапчука

Російські окупанти вбили Віталія Лапчука, якого викрали ще наприкінці березня. Загарбники тримали його весь цей час у полоні.

Тіло військового скинули у водойму

Про вбивство військового з тероборони повідомила його дружина Олена Лапчук. За словами жінки, Віталія Лапчука вбили, після чого тіло скинули у водойму.

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Наприкінці березня Віталія разом з дружиною та сином викрали російські окупанти. Жінку з дитиною відпустили, а військового залишили.

Вони все одно тебе вбили. Я молилася і проганяла всі погані думки! А ти чомусь приснився мені у воді… Вони тебе вбили, зв'язали ноги, зв'язали гирю і втопили. Вони не дали мені попрощатися з тобою. Я не знаю де ти, як поховати, я зараз не в Херсоні. Душа плаче, намагаюсь заспокоїти себе, але сльози ллються. Я не вірю в це. Прийшли "асвабадітєлі" і принесли стільки горя. Не буде їм життя,

– так дружина відреагувала на вбивство чоловіка.

Головне про викрадення Лапчука

Віталія Лапчука разом з родиною викрали 27 березня люди з прапорцями квазіреспублік. З мішками на голові їх відвезли до місцевого відділку поліції. Окупанти під час незаконних обшуків викрали в родини 5 мобільних телефонів та 4 ноутбуки.

Дружина військового пригадувала, що під час допитів питала окупантів навіщо вони прийшли в Україну, на що ті повторювали мантру про "порятунок від бандерівців і нацистів". Олену, попри те, що вона російськомовна, окупанти називали нацисткою.

Згодом жінку відпустили, однак сина з чоловіком не хотіли. Тоді Олена Лапчук вчинила скандал, вимагаючи відпустити її близьких. Після цього окупанти сказали, що Віталій нібито зізнався в тероризмі, тому його відправлять на судилище в тимчасово окупований Крим.

Після цього Олену з сином таки відпустили й уночі привезли в центр міста. Коли вони прийшли до свого будинку, то побачили, що він зруйнований – у нього влучила ракета.

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